Wetter

Im Osten sonnig, sonst Gewitter und Starkregen, 25 bis 33 Grad

Das Wetter: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Sachsens und Bayerns. Am Abend und in der Nacht dann von Südwesten aufkommender schauerartiger, teils gewittriger Regen, der sich nordwärts ausbreitet. Dabei Gefahr von Starkregen, lokal Unwettergefahr. In der Osthälfte gering bewölkt und trocken. 20 bis 13 Grad.