Wetter

Im Osten sonnig, sonst wechselnd bewölkt, 22 bis 31 Grad

Das Wetter: Nachts im Nordwesten und Westen Bewölkungsverdichtung. Sonst gering bewölkt. Temperaturrückgang auf 18 bis 11 Grad. Am Tage im Osten lange freundlich, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Von Westen her Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Höchstwerte zwischen 22 Grad an der Nordsee und 31 Grad in der Lausitz.

07.08.2024