Wetter

Im Osten teils noch Schnee, von Westen her Auflockerungen, 0 bis 12 Grad

Das Wetter: In Thüringen und Sachsen gebietsweise Schneefall. Weiter südlich Regen, ostwärts abziehend. Sonst von Westen her Auflockerungen, teils mit Sonnenschein. Höchsttemperaturen im Norden und Osten 0 bis 5 Grad, sonst 6 bis 12 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen meist stark bewölkt. In der Westhälfte teils Regen. Südlich der Donau auch länger anhaltend, am Alpenrand Schnee. Im Nordosten und Osten meist trocken. 1 bis 11 Grad.

21.11.2022