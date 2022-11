Wetter

Im Osten teils noch Schnee, von Westen her Auflockerungen, 0 bis 12 Grad

Das Wetter: In Thüringen und Sachsen gebietsweise Schneefall. Weiter südlich Regen. Sonst von Westen her Auflockerungen, teils sonnig. Temperaturen im Norden und Osten 0 bis 5 Grad, sonst 6 bis 12 Grad. Morgen meist stark bewölkt. In der Westhälfte teils Regen. Südlich der Donau auch länger anhaltend, am Alpenrand Schnee. Im Nordosten und Osten meist trocken. 1 bis 11 Grad.

21.11.2022