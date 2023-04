Wetter

Im Osten trocken, sonst bewölkt mit Niederschlägen

Das Wetter: Im Osten aufgelockert bewölkt und trocken. Sonst stark bewölkt mit Regen. Am Nachmittag im Westen Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen 9 bis 16 Grad. Morgen in der Westhälfte Schauer und kurze Gewitter. An den Alpen Regen. In der Osthälfte teils heiter und überwiegend trocken. 7 bis 14 Grad.

12.04.2023