Wetter

Im Osten und Norden wechselhaft - einzelne Schauer und Gewitter möglich

Das Wetter: In der Osthälfte und im Norden anfangs wechselhaft, abziehende Gewitter. Am Nachmittag und Abend in der Nordhälfte, im Osten sowie im Südosten Schauer und einzelne Gewitter. Sonst heiter bis wolkig und meist trocken. Höchsttemperaturen 25 bis 29 Grad.

16.07.2024