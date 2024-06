Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag vom Westen über die Mitte bis in den Nordosten teils gewittriger Starkregen. Vor allem in der ersten Tageshälfte Unwettergefahr. In der Südosthälfte wechselnd bewölkt und im Tagesverlauf Schauer und kräftige Gewitter, Unwetter nicht ausgeschlossen. 20 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.