Wetter

Im Osten und Süden Regen, sonst oft freundlich, 8 bis 16 Grad

Das Wetter: Nachts von Norden bis zur Mitte Wolkenauflockerungen, im Norden klar. Im Südosten etwas Regen. Temperaturrückgang auf 7 bis 0 Grad. Am Tage im Osten stark bewölkt und schauerartige Niederschläge, später einzelne Gewitter. Im Süden bei vielen Wolken etwas Regen. Sonst freundlich, im Nordwesten sonnig. Höchstwerte in der Osthälfte 8 bis 13 Grad, in der Westhälfte bis 16 Grad.

19.04.2023