Wetter

Im Osten und Süden Regen, sonst oft freundlich, 8 bis 16 Grad

Das Wetter: Im Osten stark bewölkt und schauerartige Niederschläge, später auch Gewitter. Auch im Süden bei vielen Wolken etwas Regen. Sonst freundlich, im Nordwesten langanhaltend sonnig. In der Osthälfte 8 bis 13 Grad, in der Westhälfte 12 bis 16 Grad. Am morgigen Donnerstag zunächst vielfach stärker bewölkt und gebietsweise Regen. Im weiteren Tagesverlauf im Osten und im Westen freundliche Abschnitte. 6 bis 16 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

19.04.2023