Wetter

Im Osten und Süden Schauer mit einzelnen Gewittern, sonst trocken

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Alpenvorland stark bewölkt, einzelne Schauer. Sonst wolkig, teils gering bewölkt oder klar. In der zweiten Nachthälfte im Westen und Nordwesten Wolkenverdichtung, einzelne Schauer. 17 bis 11 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen sowie in der Mitte stark bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern, örtlich Unwetter. Sonst wechselnd bewölkt, zum Teil auch längere sonnige Abschnitte. 21 bis 29 Grad.

22.07.2024