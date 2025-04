Wetter

Im Osten und Südosten heiter, sonst bewölkt, teils Regen oder Gewitter, 13 bis 27 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte meist stark bewölkt. Von Süden her Regen, in der Mitte teils mit starken Gewittern. Im Osten und Südosten dagegen verbreitet heiter. Höchstwerte von West nach Ost 13 bis 27 Grad. Morgen vom Südosten bis zum Nordosten heiter. In der Westhälfte stark bewölkt und zeitweilig Regen. Dort 8 bis 15 Grad, sonst 16 bis 29 Grad, mit den höchsten Werten in der Lausitz.