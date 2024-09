Wetter

Im Osten und Südosten sonnig, sonst weiter Regen und Gewitter, 20 bis 34 Grad

Das Wetter: Nachts abklingende Gewitter. Später von Südwesten schauerartig verstärkter, teils gewittriger Regen, nordwärts ausbreitend, lokal Unwettergefahr. In der Osthälfte meist gering bewölkt und trocken. Temperaturrückgang auf 20 bis 13 Grad. Am Tage im Osten und Südosten sonnig und trocken. Im Westen gewittrig durchsetzter Starkregen, bis zum Nachmittag in die Nordhälfte ziehend. Über der östlichen Mitte und von den Alpen her teils kräftige Gewitter. In der Westhälfte 20 bis 26 Grad, im Osten bis 34 Grad.