Bundesarbeitsministerium

Ein Rentenbescheid (picture alliance / Fotostand / K. Schmitt)

Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach sind die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland deutlich: Langjährig Versicherte in den alten Bundesländern bekamen zum Jahresende 2021 im Ruhestand durchschnittlich 1.423 Euro, in den neuen Bundesländern lediglich 1.255 Euro. Als langjährig Versicherter gilt, wer mindestens 40 Jahre lang in die Rentenversicherung einbezahlt hat.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.