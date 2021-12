Wetter Im Süden bewölkt, in der Mitte Schnee, im Norden sonnig. -4 bis +10 Grad.

Das Wetter: Im Süden meist dichte Wolken und zeitweise Regen. In der Mitte zeitweise Schneefall. Im Norden sonnig. Minus 4 bis plus 10 Grad. Am morgigen zweiten Weihnachtsfeiertag im Südwesten und Westen vielfach bedeckt, ab dem Mittag Regen. Im Norden und Osten freundlich. Minus 5 bis plus 9 Grad.

25.12.2021