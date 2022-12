Wetter

Im Süden Dauerregen, im Norden und Osten trocken, +5 bis +15 Grad

Das Wetter: Vielfach bedeckt mit von Südwesten her übergreifenden Niederschlägen. Es besteht eine Amtliche Unwetterwarnung für Teile Bayerns und Baden-Württembergs vor ergiebigem Dauerregen! Im Norden und Osten bis zum Abend meist trocken. Höchstwerte in der Südwesthälfte 9 bis 15 Grad, sonst 5 bis 10 Grad. Morgen an Heiligabend im Süden nachlassender Dauerregen. Im Norden und Nordosten abziehende Niederschläge. Sonst viele Wolken und gebietsweise Schauer. Im Nordwesten auch sonnige Abschnitte. 3 bis 14 Grad.

23.12.2022