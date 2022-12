Wetter

Im Süden Dauerregen, im Norden und Osten trocken, +5 bis +15 Grad

Das Wetter: Im Norden und Osten trocken, sonst vielfach bedeckt, im Südwesten Regen, in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs auch ergiebiger Dauerregen. Höchstwerte 5 bis 10, in der Südwesthälfte bis 15 Grad. Morgen, an Heiligabend, im Süden nachlassender Dauerregen. Auch im Norden und Nordosten abziehende Niederschläge. Sonst viele Wolken und gebietsweise Schauer. Im Nordwesten auch sonnige Abschnitte. 3 bis 14 Grad.

23.12.2022