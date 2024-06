Wetter

Im Süden einzelne Schauer, sonst trocken und vor allem im Norden sonnig

Das Wetter: Heute in Alpennähe zunächst bei dichten Wolken noch leichter Regen, sonst im Süden wolkig und im Tagesverlauf einzelne Schauer. In der Nordhälfte längerer Sonnenschein und trocken. Höchstwerte meist 20 bis 26 Grad. Morgen meist sonnig oder locker bewölkt. Im Tagesverlauf vor allem im Bergland Quellwolken, aber nur in den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad, an den Küsten um 20 Grad.