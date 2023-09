Sonnenstrahlen kämpfen sich durch dunkle Wolken (Archivbild). (picture alliance / dpa - Bernd Wüstneck)

Morgen in der Nordhälfte bewölkt mit Schauern und örtlichen Gewittern. Im Süden und an der See zunächst gering bewölkt oder sonnig, im Tagesverlauf an den Alpen einzelne Schauer. 20 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordosthälfte und im Südosten Bayerns wechselnd bewölkt und vor allem von Sachsen bis zum östlichen Alpenrand Schauer. Sonst vielfach länger sonnig. Höchstwerte von Nordost nach Südwest: 20 bis 30 Grad.

