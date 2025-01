Wetter

Im Süden meist trocken, sonst oft regnerisch

Das Wetter: Südlich des Mains trocken und wechselnd bewölkt. Sonst stark bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag ausgehend vom Südwesten bis in die Mitte neue Regenfälle, am Oberrhein und im Schwarzwald zeitweise kräftig. Höchstwerte im Norden bis 7 Grad, sonst sehr mild bei 8 bis 16 Grad. Morgen im Süden und Osten abziehender Regen. Sonst Auflockerungen und kaum noch Schauer. 4 bis 12 Grad.