Wetter Im Süden oberhalb von 300 bis 400 Metern Schnee - im Norden meist trocken

Das Wetter: Am Abend im Süden dichte Wolken, gebietsweise etwas Schnee. In der Mitte und an den Küsten wechselnd oder stark bewölkt. Meist trocken. 0 bis 6 Grad. Nachts überwiegend bewölkt, teils Nebel.

11.12.2021