Wetter Im Süden oberhalb von 300 bis 400 Metern Schnee - im Norden meist trocken

Das Wetter: In der Nacht meist bewölkt oder neblig trüb, später im Nordwesten aufkommender Regen, im Bergland örtlich Glättegefahr. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tage von Westen her Bewölkungszunahme und Niederschläge, teils als Schnee. Im Süden nur vereinzelt Regen. 0 bis 9 Grad.

12.12.2021