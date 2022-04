Wetter

Im Süden Regen, im Norden wechselnd bewölkt

Das Wetter: Von Nordrhein-Westfalen bis zum Berliner Raum und nördlich davon Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken. In der Südhälfte stark bewölkt bis bedeckt mit Regen, an den Alpen einzelne Gewitter. Höchstwerte 9 bis 18 Grad. Am Montag im Norden und Osten wechselnd wolkig, vereinzelt Schauer. In den übrigen Landesteilen bewölkt mit Schauern, Gewittern und lokalem Starkregen. 12 bis 17 Grad.

24.04.2022