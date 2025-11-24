Wetter
Im Süden Regen mit Glatteiswarnung, sonst Schauer, im Osten auch Auflockerungen, 0 bis 8 Grad

Das Wetter: Vielfach stark bewölkt bis bedeckt. In einem breiten Streifen von der Schweiz bis zum Bayerischen Wald teils ergiebiger Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteisbildung in Bayern. Sonst vom Westen bis zur Mitte einzelne Schauer, im Osten kurze Auflockerungen. 0 Grad bis 8 Grad. Morgen im Südosten teils kräftige Schneefälle. Im Westen und Südwesten Regen. Nach Norden und Osten kaum Regen, aber vielfach bedeckt. 0 bis 7 Grad

    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch nach Norden und Nordwesten kurze sonnige Abschnitte. Sonst oft grau, im Süden etwas Regen. 0 bis 6 Grad.
