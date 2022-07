Wetter

Im Süden sonnig, im Norden bewölkt, 17 bis 26 Grad

Das Wetter: Südlich des Mains heiter bis sonnig und meist trocken. Sonst teils wolkig, später von Nordwesten her Wolkenverdichtung und zeitweise leichter Regen. Höchstwerte non Nord nach Süd zwischen 17 und 26 Grad. Morgen im Westen und Südwesten wolkig mit sonnigen Abschnitten. Sonst meist stark bewölkt. Schauer vor allem im Norden und Südosten. Höchstwerte von 17 Grad an der Nordsee bis 24 Grad am Oberrhein.

06.07.2022