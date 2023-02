Wetter

Im Süden sonnig, im Norden und in der Mitte zunehmend bewölkt

Das Wetter: Zunächst meist klar. Tagsüber von Nordwesten her Wolkenverdichtung bis zur Mitte, an den Küsten örtlich etwas Regen. Im Süden vielfach sonnig oder leicht bewölkt und trocken. Höchsttemperaturen minus 1 bis plus 6 Grad. Morgen südlich der Donau sonnig und trocken, in der Nordhälfte bewölkt und im Küstenumfeld vereinzelt Regen. Dazwischen Wechsel aus Wolken und längerem Sonnenschein. Trocken, 1 bis 7 Grad

09.02.2023