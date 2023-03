Wetter

Im Süden sonnig, sonst bewölkt

Das Wetter: Im Süden sonnig, sonst stärker bewölkt mit etwas Regen. Am Nachmittag von Südwesten aufkommende, teils starke Gewitter mit Sturmböen und Starkregen. 10 bis 22 Grad. Morgen vielerorts Niederschläge, in den westdeutschen Mittelgebirgen auch Schneeschauer, in der Nordhälfte Sturmböen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.

13.03.2023