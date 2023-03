Wechselhaftes Wetter (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert )

Stark bewölkt, von der Mitte bis in den Süden auch längere sonnige Abschnitte. Am Nachmittag im Westen und Nordwesten aufkommende Schauer. Höchstwerte im Norden 10 bis 16, sonst 16 bis 21 Grad. Morgen im Süden und Südosten heiter und trocken. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, im Nordwesten Regenschauer und Gewitter. Höchstwerte 15 bis 20 Grad, an den Küsten kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bewölkt und immer wieder Schauer, teils auch kurze Gewitter mit Graupel. Tageshöchstwerte meist zwischen 11 und 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.