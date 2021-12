Wetter Im Süden teils heiter, sonst regnerisch und mild

Das Wetter: In der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung teils heiter, im Norden zeitweise Regen. 10 Grad an den Küsten und bis zu 16 Grad im Süden. Am Neujahrstag in der Südwesthälfte aufgelockert, im Süden nach Nebelauflösung auch sonnig. Im Nordosten stark bewölkt und vereinzelt Regen. 7 bis 14 Grad.

31.12.2021