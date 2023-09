Wetter

Im Süden und an der See sonnig, sonst wechselhaft, 20 bis 29 Grad

Das Wetter: Vielerorts wechselnd, teils stark bewölkt und Regenschauer, örtlich Gewitter. Im Süden und an der See sonnig und trocken. Dort Höchstwerte 25 bis 29 Grad, sonst 20 bis 25 Grad. Morgen in der Nordosthälfte und im Südosten Bayerns wechselnd bewölkt. Von Sachsen bis zum östlichen Alpenrand einzelne Schauer. Sonst vielfach länger sonnig und trocken. Höchstwerte von Nordost nach Südwest 19 bis 29 Grad.

