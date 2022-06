Wetter

Im Süden und im Norden teils Regen, sonst trocken

Das Wetter: Im Südosten anfangs teils gewittriger Regen, der am Vormittag zu den Alpen zieht. Danach wie zuvor bereits im Südwesten heiter bis wolkig und trocken. In der Nordhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad im Norden und 25 Grad in der Mitte sowie im Süden. Morgen im Norden wechselnd bewölkt, aber kaum Schauer. Sonst heiter, vor allem im Süden auch vielfach sonnig. 16 bis 28 Grad.

13.06.2022