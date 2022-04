Wetter

Im Süden und in der Mitte Niederschläge, sonst meist sonnig

Das Wetter: Vom Süden bis zur Mitte gebietsweise schauerartige Niederschläge, vereinzelt kurze Gewitter mit Starkregen. Im Norden und Osten, im Tagesverlauf auch im Westen sonnig. Tageshöchstwerte 14 bis 21 Grad. Morgen in der Südosthälfte einzelne Schauer und Gewitter. In der Nordwesthälfte anfangs oft dicht bewölkt, später etwas mehr Sonne, weitgehend trocken. 13 bis 18 Grad, an den Küsten etwas kühler.

30.04.2022