Wetter

Im Süden und in der Mitte überwiegend Schnee, im Norden meist trocken

Das Wetter: Im Süden und in der Mitte meist stark bewölkt mit Niederschlägen. Überwiegend Schnee, vom Hochrhein bis ins Alpenvorland Regen, vereinzelt mit Glatteisgefahr. Nach Norden wechselnd bewölkt. Dort meist trocken, nur in Küstennähe Schneeschauer. Höchsttemperaturen minus 4 bis plus 5 Grad. Morgen im Norden und Westen Auflockerungen und nur einzelne Schneeschauer. Sonst stark bewölkt und gebietsweise Schnee. Minus 5 bis plus 3 Grad.

01.12.2023