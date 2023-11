Wetter

Im Süden und in der Mitte weitere Niederschläge, überwiegend als Schnee

Das Wetter: In der Nacht im Süden dichte Bewölkung und weitere Niederschläge, meist als Schnee. In der Nordhälfte abgesehen von Schneeschauern in Küstennähe oft niederschlagsfrei mit Auflockerungen. Plus 1 bis minus 9 Grad. Am Tag im Norden erneut wechselnd bewölkt, in der Mitte und im Süden weitere Niederschläge, überwiegend als Schnee. Minus 4 bis plus 4 Grad.

01.12.2023