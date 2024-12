Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Morgen südlich des Mains nach Auflösung von Nebelfeldern länger sonnig. Im übrigen Land stark bewölkt bis bedeckt, örtlich Sprühregen oder neblig-trüb. Höchstwerte im Süden 0 bis 6 Grad, sonst 6 bis 11 Grad. Im Südwesten teils mäßiger Ostwind, in höheren Schwarzwaldlagen Sturm.

Die weiteren Aussichten: Am Freitag im Norden und Osten meist trüb, gelegentlich Sprühregen. Im Süden und Westen neblig trüb. Höchstwerte in der Nordhälfte 5 bis 9, in der Südhälfte 0 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.