Wetter

Im Südosten Auflockerungen, sonst unbeständig mit Schauern, 10 bis 15 Grad

Das Wetter: Von Westen her weiter schauerartiger Regen, später auch in östlicher Richtung. Im Süden kurze Gewitter mit Gefahr schwerer Sturmböen. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. Größere Auflockerungen am ehesten im Südosten. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. Morgen wechselnd, im Norden und Westen meist stark bewölkt mit zunehmenden Schauern. An der Nordsee auch kurze Gewitter. Im Lee der Mittelgebirge Auflockerungen, im Südosten längere sonnige Abschnitte. 10 bis 15 Grad.

05.11.2023