Wetter

Im Südosten freundlich, sonst regnerisch. 9 bis 16 Grad

Das Wetter: In der Südosthälfte gebietsweise heiter, in der Lausitz länger sonnig. Sonst stark bewölkt und von Nordwesten bis zur Mitte Regen. Weiterhin mild bei 9 bis 16 Grad. Morgen meist stark bewölkt. In einem Streifen vom Südwesten über die Mitte bis in den Osten teils länger andauernder Regen. Im Südosten meist trocken, ebenso von der nördlichen Mitte bis in den Nordwesten. 8 bis 14 Grad.