Wetter

Im Südosten meist trocken, im Nordwesten Regen, 10 bis 18 Grad

Das Wetter: In der Südosthälfte wechselnd wolkig und meist trocken, sonst überwiegend dicht bewölkt. Im Norden und Nordwesten Regen. Höchstwerte dort 10 bis 16 Grad, sonst 13 bis 18 Grad. Morgen von Westen her kräftige, schauerartige Regenfälle, sich südostwärts ausbreitend. Gebietsweise auch Dauerregen. Im Norden und Nordosten Schauer, vereinzelt mit Gewittern. 10 bis 18 Grad mit den höchsten Werten in Südostbayern,

06.04.2022