Das sonnige Wetter hält an, örtlich gibt es aber Schauer und Gewitter. (Michael Reichel / dpa / Michael Reichel)

Bis zum Abend im Südosten sowie im Küstenumfeld Schauer und Gewitter. In Nordfriesland Sturmböen. Sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken überwiegend trocken. In der kommenden Nacht südlich der Donau und an der Nordsee Schauer und Gewitter, sonst gering bewölkt oder klar bei 17 bis 11 Grad. Morgen im Nordwesten sowie im Südosten Schauer und Gewitter. Sonst vielfach locker bewölkt oder sonnig, weitgehend trocken. Höchstwerte meist 20 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Nordwesten Schauer, im Tagesverlauf auch im Südosten teils kräftige Gewitter. 20 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.