Wetter

Im Südosten und Norden teils freundlich, sonst bewölkt, örtlich Niederschläge, 6 bis 12 Grad

Das Wetter: Vielfach stärker bewölkt oder bedeckt. Sonne am ehesten im Südosten und Norden. Am Nachmittag von Südwesten und Westen aufkommende, meist leichte Niederschläge. In Richtung Oder und Lausitz einzelne Schauer. Höchstwerte zwischen 6 Grad im Osten und 12 Grad am Oberrhein. Morgen sich von Nordwest nach Südost ausbreitender Regen. Im Nordwesten und Westen später nachlassend, teils mit sonnigen Auflockerungen. 7 bis 13 Grad.