Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte viel Sonnenschein und trocken. Im Süden und Südwesten gebietsweise Schauer und Gewitter, später nordwärts bis zur Mitte und in den Westen vorankommend. 23 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.