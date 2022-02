Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts wechselnd bewölkt, im Norden Schneeregen- und Graupelschauer. Im Osten und Süden nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag im Norden und Osten zunächst noch Regen- und Graupelschauer. Am Nachmittag von Westen her nachlassende Schauertätigkeit. Temperaturen 4 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag verbreitet ergiebiger Regen. Südlich der Donau zunächst noch etwas Sonne und länger trocken. 3 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.