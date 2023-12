Wetter

Im Tagesverlauf trockener

Das Wetter: Einige Auflockerungen. In der Osthälfte leichte Niederschläge, im Nordosten eher Schnee, in Südosten oft gefrierender Regen oder Regen. Minus 2 Grad in den Mittelgebirgen und bis plus 8 Grad im Rheinland. Morgen stark bewölkt und teils Regen, nur im Osten einzelne Auflockerungen. 1 bis 10 Grad.