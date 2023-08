Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Nordosten Schauer und einzelne Gewitter. Sonst wolkig oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 22 bis 14 Grad. Morgen nach einem bewölkten Tagesauftakt insbesondere im Nordosten und Osten zumeist sonnig oder locker bewölkt. Temperaturen 30 bis 36 Grad, im Norden nur 23 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden heiter bis wolkig, sonst meist sonnig. In der Nordhälfte 23 bis 29 Grad und in der Südhälfte 30 bis 35 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.