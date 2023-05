DLRG-Rettungsschwimmer

Jahresbilanz der DLRG (Stefan Puchner / dpa / Stefan Puchner)

Insgesamt seien 836 Menschen aus dem Wasser gerettet worden, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mit. Dieser Wert wurde zuletzt 1983 übertroffen. Damals hatten Rettungsschwimmer 1.100 Menschen gerettet.

DLRG-Präsidentin Vogt betonte, es zeige sich immer wieder, dass die in Not geratenen Personen nicht gut oder gar nicht schwimmen könnten. Als positiv bewertete sie daher die steigende Zahl an Teilnehmern bei Anfängerkursen.

