Wetter

Im Westen aufgelockert bewölkt, sonst verbreitet Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand einer Tiefdruckzone über Nordwesteuropa gelangt mäßig warme Luft in den äußersten Norden und heiße Luft in den Süden. Von Westen setzt sich leichter Zwischenhocheinfluss durch.

10.07.2023