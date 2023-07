Wetter

Im Westen aufgelockert bewölkt, sonst verbreitet Schauer

Das Wetter: Von der Ostsee bis nach Sachsen sowie südlich der Donau teils starke Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Hagel und heftigem Starkregen in Teilen von Baden-Württemberg. Sonst von Westen her Auflockerungen mit längerem Sonnenschein. Höchstwerte in der Nordwesthälfte 21 bis 28, sonst bis 33 Grad. Morgen sonnig, im Süden örtlich kräftige Gewitter. 27 bis 36 Grad, im äußersten Norden nur 21 bis 26 Grad.

10.07.2023