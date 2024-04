Wetter

Im Westen bewölkt mit Regen, im Osten heiter und trocken - 16 bis 26 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte wolkig, teils Regen, im Norden und in der Mitte auch kurze Gewitter. Dazu windig. In der Osthälfte heiter und trocken. Höchstwerte zwischen 16 und 26 Grad. Am morgigen Montag bewölkt und vor allem im Südwesten etwas Regen. Im Südosten gelegentlich Sonne. Temperaturen 18 bis 26 Grad.