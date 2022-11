Wetter

Im Westen etwas Regen, sonst bewölkt oder sonnig

Das Wetter: In der Westhälfte viele Wolken, wenige Auflockerungen und lokal etwas Regen. Sonst wolkig, vor allem im Südosten und Osten länger sonnig. Tageshöchstwerte 10 bis 17 Grad. Morgen von Osten her Regen. Im Westen und in der Mitte nachlassende Niederschläge und auflockernde Bewölkung. In der Osthälfte 6 bis 10 Grad, sonst bis 15 Grad.

15.11.2022