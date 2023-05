Wölkenbänder ziehen durchs ganze Land. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Heute Früh im Südosten und Nordwesten wolkig, sonst gering bewölkt und trocken. Temperaturen zwischen 8 und 1 Grad, vielerorts Bodenfrost. Tagsüber meist trocken, im Süden und Südosten sowie im Nordseeumfeld wolkig. Höchsttemperaturen 13 bis 19 Grad. Am morgigen Freitag wechselnd bis stark bewölkt, in der Nordwesthälfte freundlicher. Nur am Alpenrand geringe Schauerneigung. Erwärmung auf 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder, dazwischen sonnige Abschnitte. An den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. In den meisten Regionen aber trocken. Frühlingshaft warm mit 18 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.