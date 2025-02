Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen, im Bergland und im Norden Schnee oder Schneeregen. Allenfalls in Ostseenähe noch trocken und Auflockerungen. Höchsttemperaturen in der Nordhälfte 0 bis 4 Grad und in der Südwesthälfte 5 bis 11 Grad.

